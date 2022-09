Mohamed Ihattaren stapt huwelijksbootje in met TikTok-ster Yasmine

Met video Wel of geen ‘klever’ op Frenkie de Jong, elke WK-tegenstan­der van Oranje moet die keuze maken

De Nations Leaguewedstrijd in Polen was gisteravond ook de voorlaatste test voor het WK. Vooraf waren ze bij Oranje vooral benieuwd hoe Frenkie de Jong zou worden bespeeld. Consequent een vent in zijn nek? Of toch maar niet? Het is de keuze die ook elke WK-tegenstander straks in Qatar gaat maken.

23 september