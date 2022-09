Mohamed Ihattaren traint nog steeds niet mee met Ajax: ‘Ze zouden me informeren als hij helemaal fit is’

Trainer Alfred Schreuder weet niet of en zo ja wanneer Mohamed Ihattaren terugkeert in de selectie van Ajax. De 20-jarige voetballer uit Utrecht volgt een individueel trainingsprogramma bij zijn club uit Amsterdam. “Ze zouden mij informeren als hij weer helemaal fit is”, zei Schreuder.

De opvolger van trainer Erik ten Hag weet niet of hij een fitte Ihattaren ook meteen in zijn selectie kan opnemen. “Hij voert ook nog gesprekken met onze directie”, zei Schreuder over de speler die ontbreekt op de lijst van spelers van Ajax die aan de Champions League mogen deelnemen.

Ajax huurt Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus en moet voor januari beslissen of het de voetballer definitief overneemt. De 20-jarige spelmaker had lang nodig om fit te worden, maar maakte een goede indruk in de voorbereiding op het huidige seizoen.

Privéproblemen

Ajax nam hem echter niet mee naar een trainingskamp in Oostenrijk. De club meldde aanvankelijk dat hij niet helemaal fit was, inmiddels is duidelijk dat Ihattaren kampt met privéproblemen. Ajax heeft nooit uitgelegd waarom Ihattaren niet meer met de selectie trainde.