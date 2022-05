Monsterscore in het Haagse amateurvoetbal: ‘37-1, het leek wel prijsschieten’

‘Lekker voor het doelsaldo’, daar zit nog wel een verhaal achter. Want voorafgaand aan de 24ste speelronde stond MSV’71 uit Maassluis een doelsaldo van +56 fier bovenaan in de vierde klasse F. Nummer 2 SV Houtwijk stond op +35 en dus waren er in de resterende drie speelrondes van het seizoen monsterscores geboden om de koploper te achterhalen.

We zijn ook maar met vier aanvallers gaan spelen, want van de tegenaan­val­len hadden we weinig te duchten

In Maassluis zullen ze met een gerust hart aan de derde helft zijn begonnen nadat vanmiddag zeer overtuigend met 10-0 van het Haagse ODB werd gewonnen. Maar de blijdschap zal van korte duur zijn geweest toen het bericht naar buiten kwam dat de concurrent met maar liefst 37-1 had gewonnen. Dankzij de monsterscore wipt SV Houtwijk (+71) over MSV’71 (+66) heen.

Rode kaart en blessure

HMSH, dat al wekenlang verliest en in de rust al tegen een 17-0 achterstand aan hikte, moest in de tweede helft na een rode kaart met tien spelers verder. En tot overmaat van ramp viel ook de doelman van de bezoekers nog geblesseerd uit, waardoor er een veldspeler de keepershandschoenen aantrok. ,,In de tweede helft was het prijsschieten, ja. We zijn ook maar met vier aanvallers gaan spelen, want van de tegenaanvallen hadden we weinig te duchten”, vervolgde Douw. Lorenzo Scheffer en Sinan Ocal maakten beiden acht doelpunten namens SV Houtwijk.