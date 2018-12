Monsterscore Sparta, koploper FC Den Bosch wint op valreep van NEC

NEC begon sterk aan de topper en nam via Jonathan Okita een vroege voorsprong. Maar de thuisclub kreeg in de 39ste minuut loon naar werken. Vlak nadat Danny Holla op de lat had gekopt, schoot Sven Blummel de verdiende gelijkmaker binnen. Na rust leek de ploeg uit Nijmegen op weg naar een verrassende zege toen Brahim Darri voor 1-2 zorgde. De gelijkmaker van Danny Verbeek was de inleiding van een slotoffensief waarin Van der Sande de luid bejubelde winst uiteindelijk veilig stelde. Met drie treffers was Lars Veldwijk opnieuw belangrijk voor Sparta. De 27-jarige spits, met inmiddels zestien goals achter zijn naam topscorer van de Keuken Kampoen, hielp zijn ploeg voor rust bij een 1-1 stand over het dode punt en sloeg na rust nog twee keer toe.

Dries Wuytens was twee keer trefzeker in Rotterdam. De Sparta-verdediger maakte na de fraaie 1-0 van Mohamed Rayhi een eigen goal, maar maakte dat na rust goed toen hij de 3-1 binnen kopte.



Almere moest in de slotfase met tien man verder. Invaller Guy Ramos kreeg in 84ste minuut zijn tweede gele kaart. Het gaf Veldwijk de extra ruimte die hij nodig had om zijn derde treffer te kunnen maken. Halil Dervisoglu maakte het Sparta-feestje vervolgens compleet: 6-1.



Genoeg voor de koppositie was die monsterscore niet. Wel klom Sparta naar de tweede plaats omdat het Go Ahead Eagles, dat door een goal van Istvan Bakx met 1-0 won van Helmond Sport, op doelsaldo voorbij ging.



FC Twente bleef in het spoor van de titelkandidaten door een benauwde zege bij Volendam: 1-2. Peet Bijen voorkwam vlak voor tijd met een vrije trap dat de Tukkers punten verspeelden. Roda JC verspeelde op eigen veld een 2-0 voorsprong tegen FC Dordrecht.: 2-2.