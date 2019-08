MVV bij Jong PSV naar eerste zege

Sari van Veenendaal ‘Verlies van WK-finale knaagt nu meer dan na de wedstrijd’

19:57 Nog geen twee maanden na de verloren WK-finale kwamen de Oranjevrouwen vanmiddag weer bij elkaar in Zeist, waar de voorbereiding op de EK-kwalificatie is gestart. Sari van Veenendaal (29) is nog altijd vol trots na het WK, al knaagt er toch iets.