MVV komt met unieke oplossing voor geldzorgen, KNVB gaat akkoord

,,De plannen lagen er al langer maar we hebben in Maastricht met spanning afgewacht op het uiteindelijke groene licht vanuit Zeist. We zijn in ieder geval blij dat de KNVB enorm met de clubs en dus ook met MVV meedenkt waardoor we het nieuwe initiatief nu definitief kunnen presenteren.”



MVV zal zaterdag in de uitwedstrijd tegen provinciegenoot Roda JC al in de nieuwe shirts aantreden. De zes sponsors zijn afkomstig uit verschillende branches: IT, horeca, industrie, onlinemarketing, bouw en elektra en installatie.