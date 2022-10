MVV na zege in Zwolle op punt van koploper, opnieuw pijnlijke avond boze Dirk Kuyt en ADO Den Haag

Speelronde 13 KKDMVV Maastricht is koploper Heracles Almelo tot een punt genaderd in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Maurice Verberne won vanavond met 0-1 bij PEC Zwolle, dat nu derde staat.

Heracles Almelo blijft de koploper na de dertiende speelronde, waarin vanavond negen van de tien wedstrijden werden gespeeld. Het team van trainer John Lammers kwam nog op een 0-2 voorsprong door goals van Samuel Armenteros ('5) en Emil Hansson (‘25), die nu al op 7 goals en 7 assists staat na 13 wedstrijden. In de tweede helft gaf Heracles het echter helemaal weg.



Stije Resink en Ilias Alhaft vielen in de 47ste minuut in en twee minuten later hadden ze allebei gescoord: 2-2. Joey Jacobs maakte halverwege de tweede helft de comeback compleet met de 3-2 namens het team van Alex Pastoor en zijn assistent Hedwiges Maduro.

MVV wint dankzij goal Blummel

MVV won voor de zesde keer in zeven wedstrijden, met 0-1 bij PEC Zwolle. Die clubs wisselen daarmee van plek, kort onder koploper Heracles. Sven Blummel maakte in de 37ste minuut de winnende goal in Zwolle, na een dubbele fout van Hoffenheim-huurling Melayro Bogarde.



De wedstrijd werd tien minuten voor tijd nog even stilgelegd nadat fans van Zwolle bier bleven gooien naar de doelman van MVV. Na een korte onderbreking kon de wedstrijd verder en kreeg Blummel nog een enorme kans op de 0-2, maar hij verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien.

Nummer vier FC Eindhoven leek ook weer aan te haken in de top, maar speelde met 2-2 gelijk bij Jong PSV en staat vijf punten achter op koploper Heracles. Na een slechte serie stond het team van trainer Rob Penders vanavond lang met 1-0 voor tegen Jong PSV door een vroege goal van Sparta-huurling Charles-Andreas Brym, die waarschijnlijk met Canada naar het WK in Qatar gaat volgende maand. Johan Bakayako maakte in de 85ste minuut echter de 1-1, door de bal met links knap binnen te schieten. Fodé Fofana maakte in de 88ste minuut zelfs de 1-2 namens Jong PSV, maar met zijn tweede treffer van de avond redde Brym in de 90ste minuut nog een punt namens Eindhoven.

Zesde nederlaag voor NAC Breda en ADO Den Haag

NAC Breda beleefde een pijnlijke avond op bezoek bij FC Den Bosch, waar het vorig seizoen nog met 0-5 won. Vanavond won Den Bosch met 3-2, nadat de thuisploeg op 3-0 kwam. In het slotkwartier deden Thomas Marijnissen en Jort van de Sande nog iets terug, maar een gelijkmaker zat er niet meer in op De Vliert. NAC heeft nu vijf van de laatste zeven wedstrijden verloren.

ADO Den Haag verloor ook weer, net als NAC al voor de zesde keer in dertien duels. De ploeg van Dirk Kuyt ging met 2-1 onderuit bij Helmond Sport, dat afgelopen week trainer Sven Swinnen ontsloeg. Tim Bakens is voorlopig de interim-trainer bij de club die afgelopen zomer flink wat spelers haalde, met Tom Beugelsdijk als meest in het oog springende naam. De Haagse verdediger won vanavond dus van de club waar hij jarenlang speelde. Håkon Lorentzen ('4) scoorde al vroeg voor Helmond Sport, waarna Denzel Hall tien minuten na rust voor de 1-1 zorgde. ADO-doelman Hugo Wentges stopte in de 61ste minuut een strafschop van Martijn Kaars, maar vijf minuten later maakte de spits van Helmond Sport alsnog de winnende 2-1.

,,Ik was zo teleurgesteld en ook wel boos dat ik ervoor gekozen heb even niet de kleedkamer in te gaan”, zei Kuyt na de zoveelste tegenvaller bij ESPN. ,,Ik wil even bijkomen om geen dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg.”

,,We hebben de hele week gehamerd op intensiteit. Als je zo'n wedstrijd speelt, kun je praten over tactiek, maar roep je het gewoon over jezelf af. We hebben niet de wil getoond om ten koste van alles te winnen. De jongens wisten dat dat nodig was, maar hebben dat niet geleverd. We hebben ons de kaas van het brood laten eten. Normaal gesproken bescherm ik mijn jongens altijd, maar ik heb daar nu wel moeite mee. We hebben verloren op inzet, brutaliteit en lef.”

Helmond Sport staat nu negentiende met 12 punten, slechts drie minder dan nummer zeventien ADO Den Haag. De club uit de Hofstad speelt volgende week vrijdag thuis tegen VVV-Venlo, dat vanavond met 1-2 verloor van Jong FC Utrecht. Het team van Rick Kruys zakte de afgelopen maand van de vijfde naar de dertiende plaats.

