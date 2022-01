MVV wacht coronamaatregelen niet af en opent het stadion bij derby tegen VVV: ‘Bittere noodzaak’

MVV gaat hoe dan ook de toegangspoorten van Stadion de Geusselt open als op 4 februari de derby tegen VVV-Venlo gespeeld wordt. Dat gebeurt ongeacht of de huidige coronamaatregelen voor de sportwereld door het kabinet worden verlengd. ,,Niet om recalcitrant te zijn, maar het is bittere noodzaak. Niet alleen uit sportief oogpunt, maar ook uit financiële urgentie", zo laat de club uit Maastricht weten.

,,De spaarpotjes bij de voetbalclubs raken langzaam maar zeker leeg, Ook bij MVV”, zo schrijft de club op de website. De club verwijst eveneens naar de gezamenlijke noodkreet die onlangs door alle clubs uit de eredivisie en eerste divisie geuit.

,,Vergeet niet dat in deze huidige lockdown de voetbalclubs de eerste getroffenen waren. Daar waar horeca en winkels 19 december op slot gingen, zijn de poorten voor onze supporters en sponsoren als sinds half november gedwongen hermetisch op slot. Het kabinet besloot namelijk in november al dat publiek drie weken lang niet welkom zou zijn bij alle sportwedstrijden", valt er te lezen in het statement.

,,Het was een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Nu we al weken zien dat omikron minder gevaarlijk is, het merendeel van Nederland en gevaccineerd én geboosterd is, willen en kúnnen we niet langer wachten", aldus de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie.

De club wil stappen maken richting sponsors en supporters en hen bedenken voor de steun in de afgelopen weken. ,,Daarom laten we alle MVV-supporters die een kaartje voor de derby MVV-Roda JC hadden, nu gratis toe tot de derby MVV-VVV Venlo. We gaan dus, wat de uitkomst van de volgende persconferentie ook mag zijn, hoe dan ook uit protest de poorten van De Geusselt openen als de wedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma staat (4 februari).”

De club uit Maastricht geeft aan de veiligheid van iedereen in de gaten te houden en de RIVM-maatregelen toe te passen: ,,Uit de Fieldlab-experimenten blijkt immers dat er tijdens voetbalwedstrijden de besmettingen nihil dus verwaarloosbaar zijn.”

