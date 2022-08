Mysterie rond het recorddoelpunt van Koos Waslander uit 1982: ‘Ik heb destijds geen camera’s gezien’

Vito van Crooij had zondag acht seconden nodig tegen AZ, net zo lang als Koos Waslander veertig jaar geleden namens NAC tegen PEC Zwolle. Nietsvermoedend schakelde Waslander afgelopen zondag in voor Sparta - AZ, vanaf zijn vakantieadres in Nederland, toen het plots over hém ging.



,,Daar gaat-ie”, dacht Waslander direct nadat Van Crooij had gescoord. Weg record. Of toch niet? ,,Ik had wel door dat dit héél snel was. Ik vind ook dat records er zijn om gebroken te worden. Toch vind ik het wel leuk dat mijn record in dit geval geëvenaard wordt in plaats van gebroken.”