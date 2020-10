Na 0-13 van Ajax is ook Go Ahead hard op weg naar recordzege

Alleen Gylermo Siereveld, Mounir El Allouchi en Nick Venema stonden ook in de basis tijdens het competitietreffen tegen Almere City afgelopen week. Keeper Chiel Kramer maakt zijn debuut vanavond namens de Bredase club. Ondanks de grote uitslag is er een klein lichtpuntje voor NAC. Saillant detail is dat de Bredase club het bekerrecord in handen heeft. In 1958-59 won NAC met 18-1 van VV Dongen. Dat is de grootste uitslag sinds de invoering van het betaald voetbal.