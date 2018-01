Na binnenhalen Nelom aast Sparta op middenvelder

Het biedt Advocaat de mogelijkheid om Sherel Floranus vanaf de linksbackpositie naar het hart van de centrale defensie te halen, waar Sander Fischer de laatste weken niet overtuigt. Gisteravond, in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, was Fischer nog mede schuldig aan de gelijkmaker van de Friese club. Floranus had op zijn beurt een ongelukkig aandeel in de beslissende 2-1 van oud-Spartaan Denzel Dumfries.

De 27-jarige Nelom speelde 157 duels in de Eredivisie voor stadgenoten Feyenoord (125) en Excelsior (32). Volgende week zondag, wanneer Sparta in eigen huis Willem II treft, kan Nelom al zijn debuut maken in het shirt van de Rotterdamse club. Mogelijk heeft Sparta dan ook nog een extra middenvelder in huis gehaald. Met name over Kenneth Dougall bestaan twijfels binnen de Kasteelclub. Marcel Ritzmaier van PSV is als mogelijke optie besproken. Bekend is dat Advocaat en technisch adviseur Leo Beenhakker zich bij het halen van nieuwelingen met name richten op spelers die afvallen bij de topclubs.