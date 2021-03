Na bizarre nederlaag krijgt Jong Ajax nu een dreun van Excelsior

WK 2022 Alle politici die schande spreken over het WK in Qatar hebben boter op hun hoofd

27 februari We doen volop zaken met Qatar, de Koninklijke BAM bouwt er al járen aan allerlei infrastructurele projecten. Toch klinkt nu de roep om het WK van eind 2022 te boycotten. Dat vindt columnist Thijs Zonneveld gek. ,,Het WK in Qatar ís niet alleen het probleem van een paar sporters en een paar bonden die hun kop in het zand steken, het is een probleem van de héle internationale gemeenschap.”