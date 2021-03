Na de fluwelen revolutie is er een konvooi van agrariërs en heikneuters de Arena binnengereden

Video Schmidt: ‘Situatie tussen mij en arbiter Nijhuis onbelang­rijk’

12 maart Roger Schmidt wilde niet veel kwijt over Bas Nijhuis. De trainer van PSV zei dat de focus op het duel van zondag met Feyenoord moet liggen en niet op zijn weerzien met de scheidsrechter. ,,De situatie tussen mij en Nijhuis is niet belangrijk. Ik wil er verder ook niet op reageren. Ik heb er al te veel over gezegd”, aldus Schmidt, die dit seizoen twee keer hard in botsing kwam met Nijhuis.