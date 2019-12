Na flitsend begin bij PSV is Van Bommel alles uit zijn handen gegleden

Door Rik Elfrink



PSV gaat vandaag terug naar de plek waar de huidige sportieve ellende voor de club ruim tien maanden geleden begon. Mark van Bommel leek in zijn eerste jaar als trainer zonder problemen op de landstitel af te stevenen en na tachtig minuten op de Oude Meerdijk gaven goals van Luuk de Jong en Angeliño vertrouwen in een goede afloop. Nicklas Pedersen van FC Emmen dompelde PSV in zijn – naar later bleek – voorlaatste wedstrijd als betaald voetballer met twee doelpunten in rouw: 2-2.