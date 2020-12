Na nog geen jaar Amerika keert Siem de Jong bij Heerenveen terug in eredivisie

Samenvatting Sjachtar Donetsk krijgt Real Madrid wéér op de knieën

1 december Sjachtar Donetsk heeft zich in groep B van de Champions League ontpopt als de beul van Real Madrid. De kampioen van Oekraïne versloeg de Spaanse titelhouder voor de tweede keer. In Kiev eindigde het duel in 2-0. Sjachtar bleef op 21 oktober Real in Madrid ook al de baas (2-3). Dentinho en Manor Solomon kwamen in de return na de rust tot scoren.