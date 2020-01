Na Patrick en Justin maakt Ruben Kluivert opwachting in betaald voetbal

Statistieken Jørgensen staat al 527 minuten droog tegen Heracles, wereld­pres­ta­tie gloort voor Willem II

19:21 Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. FC Utrecht en ADO starten vanavond als eerste in speelronde 20. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.