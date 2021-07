Naast Calvin Stengs ook Myron Boadu op weg van AZ naar de Ligue 1

Terwijl maatje en ploeggenoot Calvin Stengs (22) al in Nice is om daar te onderhandelen over een overgang naar OGC Nice is er ook een goede kans dat Myron Boadu komend seizoen te bewonderen is in de Franse Ligue 1. AS Monaco wil de twintigjarige spits graag naar het vorstendom halen.