NAC-aanwinst Van Anholt maanden uit de roulatie door spierblessure

AZ doet slechte zaken bij heenduel in Kazachstan

26 juli AZ heeft slechte zaken gedaan in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer John van den Brom verloor in Kazachstan met 2-0 bij Kairat Almaty. Volgende week donderdag (20.45 uur) is de return in Alkmaar.