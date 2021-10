NAC bekert verder dankzij penaltykiller Olij, PEC Zwolle ruim langs De Graafschap

NAC heeft na penalty’s ten koste van VVV de volgende ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. De Bredase ploeg had de gehele wedstrijd de overhand en nam de pingels beter dan de bezoekers uit Limburg. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord.

Nick Olij maakte bij NAC zijn naam als penaltykiller opnieuw waar. De doelman stopte de strafschoppen van Brian Koglin en Kees de Boer. De strafschoppenserie werd in de 89ste minuut afgedwongen door Thomas Haye. De invaller scoorde op prachtige wijze de 1-1. Yannick Leliendal had de Limburgers na iets meer dan een half uur op voorsprong gezet. In de verlenging vielen geen doelpunten.

Ook de wedstrijd tussen Kozakken Boys en Telstar was na reguliere speeltijd nog niet beslist. De Velsenaren uit de eerste divisie wonnen na verlenging, 1-2. Sven van Doorm had Telstar uit een strafschop op voorsprong gezet, maar in de 93ste minuut maakte Sven van Ingen gelijk voor de amateurs. In de 104de minuut besliste Tom Overtoom de ontmoeting. Glynor Plet van Telstar kreeg in de 113de minuut de rode kaart.

PEC Zwolle versloeg De Graafschap. De nummer laatst van de eredivisie deed dat tegen de Doetinchemse nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie in de eerste ronde van de KNVB-beker. In Zwolle werd het 4-1 voor de thuisclub. Yuta Nakayama opende bij PEC Zwolle - De Graafschap vlak voor rust de score. Kort na rust werd het 2-0 dankzij Luka Adzic. Na de hervatting was Dean Huiberts goed voor de derde treffer. Joey Konings scoorde vervolgens voor De Graafschap. Leandro Fernandes bepaalde de eindstand op 4-1.

Uitslagen

SteDoCo - FC Utrecht 0-5

FC Volendam - FC Emmen 0-3

Sparta Nijkerk - ADO Den Haag 0-2

ACV - MVV Maastricht 0-3

ASWH - Heracles Almelo 1-3

SV Spakenburg - FC Dordrecht 3-0

PEC Zwolle - De Graafschap 4-1

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 2-1

DVS’33 - FC Eindhoven 2-1

Kozakken Boys - Telstar 1-2

NAC Breda - VVV-Venlo 1-1 (NAC door na penalty’s)

