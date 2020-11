NAC Breda blijft in het spoor van koplopers met zege op FC Eindhoven

Keuken Kampioen DivisieNAC Breda blijft dankzij een overtuigende zege bij FC Eindhoven in de buurt van SC Cambuur en De Graafschap, de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie: 4-2. De Bredanaars kwamen dankzij de overwinning op 27 punten, één punt minder dan De Graafschap dat de koppositie later op zaterdag wel kan verliezen aan Almere City FC.