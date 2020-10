NAC - Cambuur vanwege verlengde thuisquarantaine verplaatst naar volgende week

Pijnlijke cijfers: ploegen van Frank de Boer scoren niet

12 oktober Oranje heeft in de eerste twee interlands onder Frank de Boer nog geen doelpunt gemaakt. Toeval of kunnen we spreken van een trend? De ploegen die de bondscoach de laatste jaren als clubtrainer onder zijn hoede had, kwamen in elk geval opvallend moeizaam tot scoren.