NAC en De Graafschap blijven zonder puntenverlies

NAC en De Graafschap blijven maar winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Bredase club moest tot het uiterste gaan om Cambuur (1-0) te verslaan. De Graafschap had minder moeite met FC Volendam: 3-0.

Doelpuntenmaker Ivan Ilic dreigde in de 37ste minuut uit te vallen omdat David Sambissa hem hard neerhaalde binnen de zestien. NAC schreeuwde om een penalty, maar volgens arbiter Kevin Blom werd de bal gespeeld. In de eerste divisie wordt geen gebruik gemaakt van de VAR. Ilic kon toch verder. Een halfuur later kopte hij van dichtbij hard raak uit een corner. Ondanks een slotoffensief van Cambuur, waar trainer Henk de Jong vanwege commentaar op de leiding naar de tribune werd gestuurd, hield NAC stand.

Seuntjens

De Graafschap kwam al na een dik kwartier op voorsprong dankzij Stef Nijland. Ralf Seuntjens, die de assist gaf bij de openingstreffer, besliste de wedstrijd in de 72ste minuut. Niet veel later bepaalde Mohamed Hamdaoui de eindstand op 3-0.

Excelsior, de derde degradant uit de eredivisie, en FC Eindhoven leden in de derde wedstrijd voor het eerst puntenverlies. De Kralingers verloren met 3-0 bij Telstar. Eindhoven speelde op de valreep gelijk in de Brabantse derby tegen FC Den Bosch (1-1). Eindhoven-aanvoerder Branco van den Boomen benutte in blessuretijd een strafschop.

Go Ahead Eagles haalde uit tegen Jong FC Utrecht: 4-0. Jaroslav Navratil was met een doelpunt en twee assists belangrijk in Deventer. Bij FC Dordrecht - Jong Ajax werd vanavond het meest gescoord. Het werd liefst 5-2 voor de Amsterdamse beloften.

Almere City FC speelde bij Helmond Sport ruim 70 minuten met een man minder, omdat Bram van Vlerken rood kreeg, maar hield wel een punt over aan het duel: 1-1. NEC won bij Roda JC met 2-1 en Jong AZ won met dezelfde cijfers van TOP Oss.

De Graafschap heeft een doelsaldo van 8-0 en blijft daarmee NAC (8-1) voor in de stand. Eindhoven en Telstar zijn met zeven punten nu de eerste achtervolgers van de twee uit de eredivisie gedegradeerde ploegen. Excelsior en Go Ahead volgen met zes punten.