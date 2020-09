NAC herovert koppositie na zwaarbevochten zege op Jong FC Utrecht

Spelen tegen een beloftenteam op maandag betekent dat je nooit weet wat je kunt verwachten. Dat ondervond concurrent De Graafschap, dat eerder op de avond hard onderuit ging tegen Jong AZ met enkele grote namen. Maar dat maakte ook NAC mee. Bij Jong FC Utrecht was er een basisplaats voor Giovanni Troupée, een man van meer dan tachtig eredivisieduels. Ook kwam NAC een oude bekende tegen: Othmane Boussaid. Vorig jaar nog spelend in Breda, nu de meest beweeglijke man van Jong FC Utrecht.

Lees ook Jong AZ wint wonderlijke voetbalshow, dubbele rampavond voor De Graafschap Lees meer

Dat het een moeilijke avond zou worden, was al snel duidelijk. De thuisploeg, spelend op Zoudenbalch, legde veel energie in het spel en zette NAC continu onder druk. NAC kwam er maar spaarzaam goed uit. Veel balverlies maakte het tot een slordige pot van Bredase kant. Aderlating was ook dat Lex Immers al na tien minuten geblesseerd uitviel. Hij kreeg een arm in zijn gezicht en kon niet verder.

Venema grijpt kans

Steijn bracht Nick Venema en de aanvaller greep meteen zijn kans. Tien minuten later liet hij al zien dodelijk te zijn. Aangespeeld door Sydney van Hooijdonk schoot hij onberispelijk binnen. Een kans, een goal. Precisiewerk. Een minuutje later kreeg van Hooijdonk zelf een grote kans, maar hield de Utrechtse goalie hem van scoren af. Het waren de spaarzame hoogtepunten in de eerste helft waarin ook nog Robin Schouten geblesseerd uitviel (vervangen door Jethro Mashart).

In de tweede helft – Yassine Azzagari verving Huseyin Dogan – werd het er niet beter op. NAC was aan de bal enorm slordig en werd ver teruggedrongen. De ploeg kwam maar af en toe de middenlijn over. Het piepte en kraakte achterin, maar de Bredase defensie hield stand. Mede dankzij een aantal puike reddingen van Nick Olij.

Het werd overleven. De minuten aftellen en hopen dat de drie punten in de tas zouden gaan. Wie anders dan Van Hooijdonk zorgde een kwartier voor tijd voor opluchting. De spits voegde nog een doelpunt toe aan zijn totaal en zorgde met zijn vierde competitietreffer (eindstation na een counter opgezet door Mashart) voor wat ademruimte.

De riantere voorsprong werd over de streep getrokken, waardoor NAC de vierde zege op rij boekte. Een uitstekende competitiestart, zeker gezien het puntenverlies van concurrenten Cambuur en De Graafschap deze vierde speelronde.

Volledig scherm © BSR Agency