NAC kan ook in besloten oefenduel met Heerenveen geen potten breken

Van de vaste kern stonden woensdagmiddag alleen Arno Verschueren, Menno Koch, Gianluca Nijholt en Anouar Kali aan de aftrap. Koch had in het hart van de defensie gezelschap van Daan Klomp en niet Erik Palmer-Brown, de tweevoudig Amerikaans international die na een uur als rechtsback werd ingebracht. Het lijkt er sterk op dat Palmer-Brown na zijn twijfelachtige optredens tegen Fortuna Sittard en VVV een pas op de plaats heeft moeten maken.

Rond het kwartier waren Sydney van Hooijdonk, Nijholt en Verschueren in een tijdsbestek van twee minuten dicht bij de openingstreffer. Van Hooijdonk stuitte in een een-op-een duel op Filip Bednarek, de doelman die ook meteen maar een strafschop van Nijholt stopte en een schot van Verschueren net onder de lat vandaan ranselde. Een maand geleden was Nijholt in De Kuip nog wél trefzeker vanaf elf meter, nadat Mitchell te Vrede tegen Excelsior al een penalty om zeep had geholpen.