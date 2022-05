NAC moet na nederlaag in de achtervolging bij ADO

Primeur voor Van de Zandschulp en Griekspoor: Nederlan­ders gaan dubbelen op Roland Garros

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vormen over ruim een week een duo in het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Het is de eerste keer dat de twee beste tennissers van Nederland samen spelen op een grandslamtoernooi. Ze zijn toegelaten op basis van hun gecombineerde ranking in het enkelspel.

