NAC neemt afscheid van trainer Edwin de Graaf

In alle opzichten beleefde Edwin de Graaf een onwaarschijnlijk zwaar jaar. Op persoonlijk vlak won hij de strijd van een vreselijke ziekte. Als beginnend hoofdtrainer werd hij geconfronteerd met een ontmantelde spelersgroep van een stuurloze club die het hele seizoen te koop stond. Vandaag communiceert NAC dat zijn aflopende contract niet verlengd wordt.

Dat NAC niet verder gaat met De Graaf komt niet als donderslag bij heldere hemel. Simpelweg omdat de sportieve prestaties over de gehele lijn onder de maat waren. Achtste in de eindrangschikking met een spelersbudget die tot de top van de eerste divisie behoort. Met de opmerking dat hij in januari en maart werd ontdaan van twee van zijn beste spelers: regisseur Thom Haye en topscorer Ralf Seuntjens.

In de play-offs kon NAC het verschil ook niet maken. In de eerste ronde werd tweemaal met 2-1 verloren van ADO Den Haag. Met De Graaf aan het roer werd de kwartfinale van de KNVB-beker bereikt. Mede te danken aan de oprispingen van Haye. Zoals NAC een grote mate van dank verschuldigd is aan Olij dat het aan de play-offs mocht meedoen. De Graaf heeft het team nooit over een langere periode aan het voetballen gekregen.

Nauwelijks verbetering

In zijn lange zoektocht naar de juiste samenstelling stapte de trainer begin dit jaar kortstondig over naar een systeem met drie verdedigers en lopende mensen op de zijkanten van een vijfmans middenveld. Na een handvol wedstrijden viel De Graaf terug op het vertrouwde 4-3-3. In het verlengde van de tegenvallende resultaten zijn spelers nauwelijks beter geworden. Een uitzondering daargelaten als Odysseus Velanas. Iemand als Kaj de Rooij kreeg hij niet aan de praat.

De povere sportieve balans en de karige ontwikkeling van de spelersgroep hebben NAC, met aan het hoofd van het voetbaldepartement Eric Hellemons, doen besluiten om De Graaf geen contractverlenging aan te bieden.

Steijn

De Graaf werd in de zomer van 2021 gepromoveerd van assistent naar hoofdtrainer als vervanger van de opgestapte Maurice Steijn. Het was diezelfde Steijn die De Graaf een jaar eerder naar NAC had gehaald om hem te assisteren bij het eerste elftal. Het sterke gerucht dat De Graaf volgend seizoen bij Sparta opnieuw de assistent wordt van Steijn werd recent door de scheidend NAC-trainer ontkracht.