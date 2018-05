NAC toont interesse in Diemers en Van Nieff

Linksback Van Nieff speelde zijn hele leven voor FC Groningen, met de kanttekening dat hij tweemaal is uitgeleend. In het seizoen 2013/2014 aan FC Dordrecht en in het seizoen 2015/2016 aan Excelsior. In het tussenliggende jaar won hij met FC Groningen de KNVB-beker en was hij tot maart een vaste waarde. Een beetje zoals deze jaargang, waarin hij 23 wedstrijden speelde, maar eind februari zijn plek kwijtraakte. Door het aanstaande vertrek van de Spaanse linksback Angeliño en het ontbreken van een betrouwbaar alternatief -James Horsfield wordt amper gebruikt - is versterking op de linksback positie een prioriteit voor NAC.