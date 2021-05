NAC voor niemand bang na sterke start: ‘Heerlijk aan play-offs begonnen, daar geniet ik wel van’

NAC kende tegen Volendam (4-1) een uitstekende start van de play-offs. ,,Dit mag je best even vieren”, sprak trainer Maurice Steijn na het bereiken van de halve finale. Hij was tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg.

,,Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. 4-1 gewonnen. Heerlijk aan de play-offs begonnen, daar geniet ik wel van”, klonk het na de zege op Volendam uit de mond van de trainer. ,,We hebben nog niks, nu de halve finale, dan hopelijk de finale en dan ben je bij het doel dat we willen bereiken.”

Volgens Steijn heeft NAC lering getrokken uit de twee duels met Volendam uit de reguliere competitie. ,,Complimenten aan de groep. Als je kijkt naar het ontzag dat Volendam had voor ons, ze lieten ons het initiatief nemen. We hebben goede kansen gecreëerd en schitterende goals gemaakt.”

Voor niemand bang zijn

Hij ziet ‘iets ontstaan’ in de groep tijdens de play-offs. ,,Hoewel we bij Cambuur verloren, hebben we daar zeker 65 minuten uitstekend gespeeld. Met dat goede gevoel zijn we ons trainingskamp in gegaan. Gisteren hebben we een uitgebreide bespreking gedaan, het initiatief bij de spelers gelegd, dat was uitstekend. Dan gebeurt er iets in zo'n groep.”

Deze overwinning versterkt dat gevoel, volgens Steijn. Donderdag staat de halve finale voor de deur. FC Emmen of Willem II wordt de tegenstander. ,,Ik heb geen voorkeur. Het zijn twee goede tegenstanders, het zal lastig worden, maar de spirit is goed. Als we spelen zoals we vandaag deden, hoeven we van niemand bang te zijn.”