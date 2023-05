NAC zet eerste stap richting eredivisie met overtuigende zege op MVV

Een kleine 10 minuten kreeg dezelfde IJslander de bal in zijn voeten van de MVV-verdediging, legde hij af op Sabir Agougil en die haalde direct de trekker over: 0-2. Zo leken alle eredivisiedromen van MVV door 2 persoonlijke fouten in duigen te vallen. De teleurstelling was compleet toen Ezechiel Banzuzi in de 38ste minuut de bal onder Matthys doorschoof voor de 0-3.

De wedstrijd lag vervolgens nog even stil, omdat er vanuit het vak met NAC-fans een beker vreugdebier op het veld was gegooid, maar na een korte staking hield iedereen wel de bekers in de handen, ondanks de overvloed aan vreugde. Want voor NAC was er ook in de tweede helft genoeg te juichen.



Ondanks de 1-3 in de 68ste minuut van, kon MVV namelijk geen vuist maken. Ook niet toen doelman Roy Kortsmit rood pakte en veldspeler Jort van der Sande op doel moest. Hij hield knap de 0 in zijn korte keeperscarrière. Wel werd het nog 1-4 in de blessuretijd via invaller Charles-Jesaja Hermann.