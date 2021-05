NAC zorgt na penaltythriller voor pijnlijke degradatie FC Emmen

FC Emmen is uit de eredivisie gedegradeerd. Voor 1200 supporters in De Oude Meerdijk slaagde de ploeg van Dick Lukkien er niet in de taaie organisatie van NAC te kraken. De ploeg uit Breda stuurde de nummer 16 van de eredivisie via strafschoppen naar de Keuken Kampioen Divisie.

De favorietenrol die FC Emmen voorafgaand aan de nacompetitiewedstrijd tegen NAC had, was enorm. De halve finale van de play-offs om promotie/degradatie was niet alleen een duel tussen de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie en de enige eredivisionist in het toernooi. Die eredivisionist was ook nog eens in blakende vorm. En er waren 1200 supporters aanwezig in De Oude Meerdijk, fans die maar wat graag een doorslaggevende rol wilden spelen.

Want het verhaal van de ploeg van trainer Dick Lukkien is bekend. Mede door zeven overwinningen in de laatste twaalf eredivisiewedstrijden was de club uit Drenthe er nog bijna in geslaagd om zich rechtstreeks te handhaven op het hoogste niveau.

Maar voorafgaand aan het duel met NAC telde die ongekende comeback niet meer. Zeker niet aangezien slechts één nederlaag degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie zou betekenen. Het maakte de Emmen-fans op voorhand nerveus. ‘Eén ongelukkig tegendoelpunt en de stress kan zomaar in de ploeg schieten’, was de angst.

En die tegentreffer viel al vroeg, al was het niet ongelukkig. De 0-1 van NAC viel toen verdediger Ramon Hendriks na een kwartier spelen opkwam en vanaf de linkerkant van het veld het strafschopgebied in dribbelde. Hij legde koelbloedig breed op Lex Immers die de bal eenvoudig in het doel kon lopen.

Middenvelder Immers was door NAC-trainer Maurice Steijn, die Mario Bilate en Sydney van Hooijdonk passeerde, in de spits gezet. Met de 34-jarige Hagenaar in de punt van de aanval, speelde de ploeg uit Breda behoudend. Het groef zich in en ving de thuisploeg op. Maar dat deed het wel met flink wat gif en overtuiging.

Het zorgde ervoor dat Emmen, dat geduldig bleef combineren, zoekend naar een gaatje in de Brabantse muur, maar weinig creëerde. In de eerste helft werd de thuisploeg nooit écht gevaarlijk. Het mocht zelfs van geluk spreken dat het niet met een grotere achterstand de rust in ging. Mounir El Allouchi en Immers kregen namelijk goede kansen op de 0-2.

Maar in de tweede helft, toen Emmen in de richting van de meest fanatieke supporters speelde, kwam de ploeg van Lukkien los. Kerim Frei, Michael de Leeuw en invaller Paul Gladon waren heel dicht bij de gelijkmaker, maar zij slaagden er alle drie niet in om NAC-keeper Nick Olij te passeren.

Intussen haalden ook de fans die géén kaartje voor het duel hadden kunnen krijgen alles uit de kast om Emmen in de eredivisie te houden. Eerst werden er vanachter de open hoeken van De Oude Meerdijk fakkels afgestoken en in het laatste kwartier kwamen er vuurpijlen boven de tribunes uit.

Passie

De passie bij de supporters werd ruim tien minuten voor tijd ook beloond. Bij een voorzet van linksback Caner Cavlan werd Hendriks zodanig door Emmen-aanvaller Laursen onder druk gezet, dat hij de bal achter zijn eigen doelman werkte. Dat doelpunt gaf de thuisploeg vleugels. Cavlan was kort na de gelijkmaker al heel dicht bij de 2-1, maar hij schoot voorlangs. Doordat ook de paar kleine kansjes die de thuisploeg daarna nog kreeg niet werden benut, moest er worden verlengd.

In die verlenging bleef Emmen aanvallen en kansen creëren. Maar Frei, Miguel Araujo en Gladon (twee keer) misten. Het was met veel pijn en moeite, maar de taaie, Brabantse organisatie bleef ruim 120 minuten overeind. Zo dwong NAC, ondanks de grote favorietenrol van Emmen, een strafschoppenserie af in Drenthe. Eentje die voor de volste tribune plaatsvond.

En die tribune kreeg NAC muisstil. Namens de Bredanaren miste alleen Dion Malone, terwijl Olij de penalty’s van Keziah Veendorp en Sergio Pena pakte. Daarmee zorgde NAC voor een ongelooflijke verrassing en veel ontzetting bij die supporters, van wie een aantal de juichende NAC spelers probeerden aan te vallen. Zo speelde het Emmen-publiek uiteindelijk geen positieve rol. Zij moeten hun ploeg komend seizoen voor het eerst sinds drie jaar weer aanmoedigen in de Keuken Kampioen Divisie.

