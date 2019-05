Nacompetitie is een kerkhof voor eredivisieclubs

Als iemand in Nederland weet hoe het is om de nacompetitie te spelen, is het Ard van Peppen (33). Vorig jaar beëindigde hij bij Roda JC zijn loopbaan als profvoetballer met een degradatie in de nacompetitie, nadat Almere City te sterk was. Eerder zag de linksback ook de andere kant van de medaille. Zo vierde hij promoties met Roda en eerder Excelsior. Daarnaast handhaafde hij zich ook nog eens in een extra serie wedstrijden met de Limburgers. Vooral als behoud voor de eredivisie op het spel stond, was het spannend in mei. ,,Want op één dag kan je alles verliezen.”