Napoli maakt over twee duels alsnog de tien vol tegen hardleers Ajax

Met samenvattingAjax, de club die zich zo graag wil meten met de voetbalelite, is na het vierde pouleduel al nagenoeg klaar in de Champions League. Napoli liet na de historische vernedering van vorige week andermaal zien dat het elftal van coach Alfred Schreuder aan alle kanten rammelt: 4-2.

Door Johan Inan



Het antwoord op de vraag of een tweede pijniging, waar velen na de ontnuchterende blamage (1-6) in de eerste confrontatie al rekening mee hielden, plaats zou vinden, was eigenlijk al na tweehonderd tellen gegeven. De brul van de Napolitanen bij ‘The Champions’, aan het eind van de hymne, galmde nog na toen Hirving Lozano binnendoor glipte bij Calvin Bassey, de vrije Piotr Zielinski vond en na diens fraaie wippertje vanuit de rug van Daley Blind de bal in de verre hoek knikte: 1-0.

En dat terwijl Ajax voor de verandering de dag voor de Europese clash in Amsterdam trainde ‘uit tactische overwegingen’. Schreuder liet, eenmaal in Napels, weten ondanks de eerdere blamage niet van plan te zijn grote concessies te doen. ,,Qua instelling zullen we hetzelfde doen. We willen domineren. Basisdingen moeten weer op orde zijn: onze kwaliteiten laten zien aan de bal en compact verdedigen.”

Daley Blind leidde met een grote fout de 4-2 voor Napoli in.

In de fase na de openingstreffer was het aan de bal inderdaad iets beter, maar niet goed genoeg. Zo kregen Steven Bergwijn en Steven Berghuis halve kansen. En als de leunende Napolitanen uitbraken, bleek Ajax lang niet stug genoeg om ze op eigen helft te houden. Op de andere flank had Khvicha Kvaratskhelia geen kind aan Jorge Sanchez - die fit genoeg bleek om de afgehaakte Devyne Rensch te vervangen - en ook niet aan de trage Blind. Wist Lozano de eerste rush van Napoli’s ongrijpbare revelatie nog niet te promoveren tot treffer, deed Giacomo Raspadori dat bij de volgende wel fraai. Captain Blind greep onvoldoende in en zag de bal in het dak van het doel ploffen.

Dat Ajax binnen een kwartier alweer klaar was, moet het technisch hart zich aanrekenen. Wederom legde Napoli bloot hoe naïef Schreuder is en net als vorige week fileerde de ontketende stuntploeg daarbij ook het Amsterdamse aankoopbeleid. Ajax liet aan de bal meer haar gezicht zien, bijvoorbeeld toen Davy Klaassen, die de geschorste Dusan Tadic verving, op aangeven van Bassey kort na rust de 2-1 binnen knikte.

De foute inschatting die Schreuder echter maakte, was dat als Ajax aanvalt, de onderlinge afstanden na het verliezen van de bal steeds te groot zijn. Daardoor kreeg breker Edson Álvarez moeilijk vat op Zielinski, lieten teamgenoten Bassey verzuipen, moest Ajax steeds helemaal terug naar de eigen doelmond en waren de kansen van Napoli meestal groter.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

In het dampende Stadio Diego Armando Maradona werd daardoor ook pijnlijk duidelijk hoe Ajax een jasje uit heeft gedaan. Het nieuwe jasje heeft hooguit een halve mouw. De linker, waar niemand vertrok maar Ajax wel veertig miljoen in pompte met Bergwijn en Owen Wijndal. Laatstgenoemde zag opnieuw hoe de zelf opgeleide Youri Baas de voorkeur kreeg als invaller. En op rechts? Daar, waar de vertrokken Antony en Noussair Mazraoui vorig seizoen menig tegenstander doldraaiden, speelt Ajax vrijwel niets meer klaar. Geen wonder, aangezien de club daar ‘slechts’ tien miljoen investeerde in spelers voor de toekomst.

En dat valt Berghuis niet te verwijten. Met invaller Brian Brobbey, een teruggehaalde aankoop van twintig miljoen die opnieuw moest toezien hoe Ajax diepte, kracht en snelheid ontbeerde, versierde hij nog een penalty. Daardoor kon recordaankoop Bergwijn vanaf de stip zijn eerste doelpunt in ruim een maand (Rangers) noteren. Genoeg was dat niet, omdat Jurriën Timber eerder in de tweede helft met een handsbal ook een strafschop weggaf. Ook daar wist Kvaratskhelia wel raad mee.

Volledig scherm © AFP

Na de goal van Bergwijn kon Ajax weer niet doordrukken. Integendeel. Napoli gaf weer gas en blies de Amsterdammers weer vrij snel omver. Nog niet toen Victor Osimhen voor leeg doel over schoot, maar wel toen de herstelde spits in de slotfase de rampavond van Blind compleet maakte door hem simpel de bal af te snoepen en de vierde van de avond (en de tiende (!) in het tweeluik) binnen te schuiven.

Andermaal toonde Napoli aan: Ajax, de club die zich zo graag wil meten met de voetbalelite, heeft daar momenteel niets te zoeken. Overwintering in de Champions League is nog wel mogelijk voor Ajax (3 punten na vier duels), maar dan zal Liverpool (nu op 6 punten) vanavond moeten verliezen bij het nog puntloze Rangers. Volg het duel op Ibrox in Glasgow via ons liveblog.

