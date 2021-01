NEC boekt minimale zege, Jong Ajax onderuit tegen Go Ahead

Jonathan Okita kroonde zich tot man van de wedstrijd, door al na negen minuten de eindstand op het scorebord te schieten. De Duitse Belg tekende daarmee voor zijn vierde competitietreffer van het seizoen. FC Eindhoven drong in de slotfase nog aan, maar slaagde er niet in de gelijkmaker te forceren. NEC kwam door de zege op 38 punten. De achterstand op koplopers SC Cambuur en Almere City bedraagt nu twaalf punten.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles (0-2)

Go Ahead Eagles heeft in blessuretijd drie uiterst kostbare punten gepakt tegen Jong Ajax (0-1), het duel waarin Lassina Traoré zijn rentree maakte. De spits, die enkele weken aan de kant stond met een blessure, werd in de rust naar de kant gehaald.

Het was waarschijnlijk direct een van de weinige dingen waarom Jong Ajax het duel de komende tijd zal herinneren. In extremis gaven de Amsterdamse beloften namelijk nog een punt weg. Sam Hendriks en Bradly van Hoeven schoten de uitploeg in minuut 92 en 94 alsnog naar de overwinning. Het was loon naar werken voor Go Ahead, dat de meeste aanspraak maakte op de overwinning.