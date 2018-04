NEC haalde uitvinder binnen, Hofland hield het simpel

Van Champions League naar Jupiler League De afgelopen tien seizoenen van FC Twente in beeld

0:12 FC Twente is voor de tweede keer in de clubhistorie gedegradeerd uit de Eredivisie. Acht jaar geleden werd de club uit Enschede nog kampioen van Nederland, maar de laatste jaren zette zich binnen alle gelederen een flink verval in. Een overzicht van de afgelopen tien seizoenen.