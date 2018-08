NEC in blessuretijd langs Jong Utrecht

ADO wil op zijspoor geraakte Troupée huren van FC Utrecht

18:13 ADO Den Haag is met FC Utrecht in onderhandeling over een huurovereenkomst over Giovanni Troupée. De 20-jarige verdediger moet bij FC Utrecht ook dit seizoen Sean Klaiber voor zich dulden, terwijl die heeft aangegeven niet te willen vertrekken bij de club. Troupée moet minuten gaan maken in Den Haag.