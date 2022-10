NEC juicht diep in blessuretijd voor achtste gelijkspel van het seizoen na boeiend duel met Go Ahead

Alleen op bezoek bij FC Voldendam heeft NEC dit seizoen een wedstrijd gewonnen. Daarnaast speelde de ploeg van Rogier Meijer liefst 7 keer gelijk, maar wist het nog niet in eigen huis te winnen. Vanmiddag was er even hoop in Nijmegen toen Oussama Tannane in de derde minuut de hele verdediging van Go Ahead voor schut zette met een knappe dribbel, en vervolgens de thuisploeg op een vroege voorsprong schoot. Maar het feest in de Goffert was van korte duur. Slechts zes minuten later stond Isac Lidberg vogelvrij in het strafschopgebied van NEC, en knikte hij gemakkelijk Go Ahead op gelijke hoogte. Vlak voor rust kwam de Nijmeegse club verder in de problemen toen Bobby Adekanye op aangeven van Mats Deijl wegdraaide van zijn directe tegenstander en de 1-2 binnen schoof.