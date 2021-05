NEC vernedert Almere City en voegt zich bij NAC en Roda JC in halve finale

Dit is de succesfor­mu­le van Henk Fraser waarmee Sparta op weg is naar de play-offs voor Europees voetbal

8:12 Als Sparta zondagmiddag SC Heerenveen verslaat in het Abe Lenstra Stadion, is één ding zeker. Dan gaan de Spangenaren de play-offs om Europees voetbal in. Ongekend voor een club die dit seizoen had getekend voor handhaving in de eredivisie. Trainer Henk Fraser verklaart zijn succesformule aan de hand van drie pijlers.