NEC vindt geen andere locatie en speelt komende thuisduels in lege Goffert

Drama voor PSV richting topper tegen Ajax: na Madueke ook Gakpo weken aan de kant

22 oktober PSV zal het de komende weken moeten doen zonder vleugelaanvallers Cody Gakpo (22) en Noni Madueke (19), die donderdagavond geblesseerd uitvielen in de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco (1-2 nederlaag) in het Philips Stadion in Eindhoven. Het duo is zondag dus niet van de partij in de topper bij koploper Ajax.