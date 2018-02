NEC weer koploper na zege op Jong PSV

Jong PSV creëerde in de eerste helft de beste kansen, maar kon die niet omzetten in een voorsprong. Zo belandde een kopbal van Donyell Malen op de paal en ging een schot van Ramon Pascal Lundqvist over. Vlak voor rust scoorde de thuisploeg wel. Een schot van Sven Braken werd licht aangeraakt door Ferdi Kadioglu, die via zijn tegenstander Dirk Abels raak schoot.



De Eindhovenaren, nummer vier in de Jupiler League, kregen aan het begin van de tweede helft nog wel kansen op de gelijkmaker. NEC kwam in de slotfase echter niet meer echt in problemen. Abels, al ongelukkig in het duel met Kadioglu bij het doelpunt, kreeg na een forse overtreding op Calvin Verdonk de rode kaart. Arnaut Groeneveld bepaalde de eindstand na een counter op 2-0.