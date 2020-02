Necid laat na jubilerend ADO zege te bezorgen tegen pover Vitesse

In de strijd tegen degradatie heeft ADO voor eigen publiek een puntje gepakt. Tegen Vitesse bleef het 0-0 in Den Haag, waardoor vooral de jubileumshirts bij zullen blijven.

Door Yorick Groeneweg



ADO Den Haag speelde vandaag op de 115de verjaardag in gave retroshirts. Gekozen was voor het geel-groene tenue uit het seizoen 1985-1986. Toen werd de club ongeslagen kampioen in de eerste divisie. Het is een competitie waar ze in Den Haag op dit moment niet graag aan denken, maar dat toch doen en dan niet alleen door het retroshirt.



Het was dat er tijdens de wedstrijd tegen Vitesse wat confetti aan het stadiondak bleef hangen, het behoudende spel zorgde zeker niet voor een feeststemming. Het maakt de nieuwe trainer Alan Pardew duidelijk niet uit hoe en met wie, als het in degradatienood verkerende ADO maar snel punten gaat pakken.



Met drie van de acht nieuwe spelers in de basis, was er nog steeds nul creativiteit bij de nummer 17 van de eredivisie. ADO was fel, maar die verbetenheid toonde Vitesse ook. De Arnhemmers hebben bovendien technisch meer begaafde spelers. Neem de in Den Haag weer uitgejouwde Riechedly Bazoer (ex-Ajax), die in de eerste helft van afstand keihard op de paal schoot.

Vitesse-doelman Remko Pasveer in duel met Shaquille Pinas van ADO Den Haag.

ADO werd in de tweede helft pas gevaarlijk. De weer in het elftal teruggekeerde aanvoerder Aaron Meijers werd na een uur spelen in het zestienmetergebied neergehaald. Op advies van de VAR gaf Joey Kooij alsnog een strafschop, maar die was niet aan Tomas Necid besteed. Tot twee keer toe redde Remko Pasveer op een inzet van de Tsjechische spits, die ook daarna nog van dichtbij miste.

Het was voor Pardew het moment om hem te wisselen voor Michiel Kramer. Nu is de lange aanvaller altijd wel in voor een lolletje, vanavond kon ook hij er niet voor zorgen dat ADO van de verjaardag een feest kon maken.

Waar hebben Jay Roy Grot en Shaquille Pinas het over?