Nederland even op de reservebank

Eredivisieclubs sturen met nieuw plan alsnog aan op grondige hervorming

9:07 Op 18 december moest er eindelijk een doorbraak zijn in de kunstgrasdiscussie, bij de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Die doorbraak komt er niet, maar een revolutie is wel degelijk aanstaande, bezweren de betrokkenen. De eredivisie gaat op de schop in één alomvattend plan.