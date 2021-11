Nederland heeft nauwelijks failliete ex-voetballers: ‘Het is absoluut niet waar wat Ryan Babel zegt’

,,Meer dan 70 procent van de voetballers is binnen vijf jaar nadat ze gestopt zijn bankroet", zei Ryan Babel tegen deze krant . Maar in Nederland lijkt het juist met ex-voetballers een stuk beter te gaan dan in het buitenland. Hoe zit dat precies?

,,Wij herkennen ons in Nederland helemaal niet in de uitspraak van Babel", zegt Ben-Ivar Koster, financiële coach van spelersvakbond VVCS. Hij benadrukt dat voetballers in Nederland niet zo snel in de problemen komen. ,,Dat soort verhalen komen vooral uit de Premier League of NBA, daar wordt gezegd dat 50% binnen 5 jaar failliet gaat en bovengemiddeld veel in de gevangenis belandt.”

Dat het goed gaat in Nederland blijkt ook uit recentelijk onderzoek naar de financiële situatie van 2000 actieve en ex-profvoetballers. Een kleine 70% van de ex-voetballers komt makkelijk tot heel makkelijk rond na hun carrière.

Dat betekent ook niet dat 30% failliet is, maar die verdienen meer rond een modaal salaris. ,,Het beeld dat alle voetballer miljonair zijn klopt ook niet", legt Arco van der Veer, directeur van Stichting CFK uit. ,,In de Keuken Kampioen Divisie verdienen genoeg spelers beneden modaal.”

'Nergens op gebaseerd’

,,Bankroet zien we heel erg sporadisch”, zegt Koster. ,,Dat zijn enorme cijfers wat Babel zegt, en die cijfers kunnen wij niet plaatsen. De partijen die dat roepen baseren zich op buitenlandse getallen. Juist in Nederland is het goed heel geregeld dankzij de CFK regeling.”

CFK-regeling

Voetballers en wielrenners in Nederland moeten verplicht 25% van hun salaris afstaan aan Stichting CFK. Aan het eind van hun carrière kunnen ze kiezen tussen de 3 en 20 jaar overbruggingsregeling. Ze krijgen dus van hun 'spaarpotje’ nog jarenlang een maandelijks basissalaris. In Nederland moeten profvoetballers en wielrenners verplicht een spaarpotje maken vanaf het begin van hun carrière. ,,Jonge profs zijn er vaak wel kritisch op”, vertelt Arco van der Veer, directeur van Stichting CFK. ,,Maar uiteindelijk zijn ze achteraf altijd enthousiast. Uit onderzoek blijkt ook dat 98% van de gestopte profs vindt dat de regeling heel goed heeft geholpen. Het voorkomt een zwart gaat nu hun carrière en helpt ze aan een studie, stage of baan.”

Alleen in zeldzame gevallen gaat het nog wel eens fout. ,,Die 70% die Babel noemt hoor ik wel vaker", zucht Van der Veer. ,,Dat is helemaal nergens op gebaseerd, absoluut niet waar. Het is nog niet eens één procent van de Nederlandse ex-voetballers. En als het fout gaat, is dat niet per se omdat ze miljonair zijn geweest.”

De CFK-regeling is ook de reden dat financieel gezien een stuk beter gaat met Nederlandse voetballers in vergelijking met andere landen. Koster: ,,In het buitenland lukt het ze niet zo'n regeling te maken. Het werkt alleen als iedereen meedoet, en zo'n beschermde regeling past niet in de individualistische samenleving van nu. We hebben geluk dat het in Nederland al in 1972 is ingevoerd en verplicht is gesteld. Zo mag een voetballer gekke dingen willen doen, maar dat kan niet.”

Meer begeleiding

Uit het onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt namelijk ook dat 65% van de ex-profvoetballers graag meer begeleiding had gehad op financieel gebied. ,,Daar liggen inderdaad nog kansen", zegt Koster. ,,We willen voetballers meer leren zelf de regie te houden over je financiën, zo kan je er verstandig mee om gaan.”

,,Je moet de voetballers vooral waarschuwen voor het snelle geld”, zegt Van der Veer tot slot. ,,Mensen met investeringsplannen is risicovol. De profs moeten leren een stevige basis te bouwen en risicobewust te zijn, en gelukkig gebeurt dat steeds meer.”

Bekijk hier onze voetbalvideo's: