Nederland verzekert zich van twee vaste Champions League-tickets vanaf 2024

Interview Sven Mislintat looft Ajax en John Heitinga: ‘Ik wil bij deze iconische club werken, niet bij een plastic club’

Ajax heeft na vijftien maanden weer een voetbaldirecteur. Sven Mislintat (50) zette vandaag zijn krabbel, poseerde wat en maakte vooral kennis bij de afgegleden kampioen. Met trainer John Heitinga, maar ook met de pers. ,,Honderd miljoen uitgeven of verdienen maakt me niet uit. Ik wilde per se bij Ajax werken om de hitte van het moeten winnen te voelen.”