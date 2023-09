Nederlands elftal begint aan interlandweek: zo staat Oranje er voor in de EK-kwalificatie

Willem II - NAC definitief gestaakt nadat fans voorwerpen op het veld gooien: ‘Een zwarte middag’

Het duel tussen Willem II en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de 50ste minuut de wedstrijd voor de tweede keer had moeten stilleggen omdat er voorwerpen vanaf de tribune op het veld waren gegooid. NAC leidde in Tilburg inmiddels met 3-0.