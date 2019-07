Nederlands elftal zakt twee plaatsen op FIFA-ranking

Leroy Fer: Mijn focus ligt op Feyenoord

12:42 Leroy Fer keert op korte termijn officieel terug in het shirt van Feyenoord. Hoewel het papierwerk formeel nog moet worden afgewikkeld, twijfelt niemand eraan dat de 29-jarige middenvelder binnenkort weer bij zijn jeugdliefde speelt. ,,Ja, er zijn ook andere clubs die interesse in me hebben. Maar ik heb een enorm goed gevoel bij Feyenoord. Mijn focus ligt hier.”