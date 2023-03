Nederlands voetbal staat voor cruciale weken in Europa: vijf vragen over de coëfficiëntenranglijst

Na de uitschakeling van Ajax en PSV heeft Nederland in Europa nog twee ijzers in het vuur. Feyenoord en AZ moeten deze week de eer hooghouden én bovendien punten verzamelen voor de zogeheten coëfficiëntenranglijst. Een op het eerste gezicht gortdroge lijst, maar wel eentje die ontzettend belangrijk is voor het Nederlandse voetbal.

Wat is de coëfficiëntenranglijst eigenlijk?

De coëfficiëntenranglijst is een ranking die door de Europese voetbalbond UEFA wordt gebruikt om te bepalen hoeveel Europese tickets elk land krijgt en in welke competitie ze uitkomen. Aan de hand van Europese prestaties worden alle tickets verdeeld.

Daardoor krijgen landen als Engeland, Spanje en Duitsland (die bovenaan de ranking staan) bijvoorbeeld vier groepstickets voor de Champions League, terwijl Nederland het sinds twee jaar weer met slechts één plek in de groepsfase moet doen.

Hoe hoger op de ranglijst, hoe meer tickets een land dus mag verdelen.

Hoe werkt die puntentelling in hemelsnaam?

Het lijkt allemaal ongelofelijk ingewikkeld, maar in de praktijk valt het best mee. Voor een overwinning in een Europees toernooi krijgt een land twee punten, bij een gelijkspel is dat één punt. En of het nou een duel in de Champions League, Europa League of Conference League is, het puntentotaal is ongeacht het toernooi altijd hetzelfde.

Het puntenaantal wordt gedeeld door het aantal clubs dat per land begint aan het Europese seizoen. Voor Nederland kwamen dit seizoen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente uit in Europa.

Stel, AZ wint vanavond van Lazio, dan verdienen de Alkmaarders twee punten. Gedeeld door vijf maakt dat 0.400 coëfficiëntpunt. Daarnaast zijn er soms nog extra punten bij kwalificatiewedstrijden en het halen van een volgende ronde te verdienen.

Het huidige seizoen en de vier seizoenen daarvoor zorgen voor de totaalscore van een land. Volgend seizoen (2023/2024) valt dus het seizoen 2018/2019 weg.

AZ en Feyenoord komen deze week in actie in Europa. De Alkmaarders spelen vanavond al in Rome het Conference League-duel met Lazio. Feyenoord speelt donderdagavond in Polen het uitduel met Sjachtar Donetsk. Vanwege de oorlog wordt het duel niet in Oekraïne gespeeld.

Hoe staat Nederland er dit jaar voor?

Goed! Er waren jaren dat Nederland ver buiten de top-tien tussen landen als Cyprus en Griekenland bivakkeerde, maar die tijden liggen al een paar jaar achter ons. Zeker vorig seizoen beleefde Nederland een topjaar. Mede dankzij de finaleplaats van Feyenoord werd liefst 19.200 punt binnengehaald. Alleen Engeland deed het toen beter.

De laatste jaren is Nederland dus bezig aan een opmars, waarin het onder meer België, Schotland, Oostenrijk en Portugal inhaalde. Nu staan ‘we’ op een zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst.

Met AZ en Feyenoord nog actief in Europa, is er nog volop kans om wat punten te sprokkelen. Daarbij moet wel worden vermeld dat naaste belager Portugal nog met drie clubs actief is. Het is daarom extra jammer dat PSV en Ajax al zijn uitgeschakeld.

Nummer acht België heeft nog vier clubs in Europa, maar staat op een gigantische achterstand. Het is dit seizoen dus vooral letten op wat Benfica, Sporting Lissabon en Porto doen. De kans dat Portugal ons nog achterhaald is klein, maar niet onmogelijk.

Concurrenten van Nederland op de ranglijst, met tussen haakjes de score van dit seizoen*

5. Frankrijk 60.331 (11.750)

6. Nederland 57.300 (10.900)

7. Portugal 54.716 (11.000)

8. België 39.400 (11.400) *stand per maandag 6 maart

Waarom is de zesde plaats zo cruciaal voor Nederland?

Heel simpel: de nummer zes op de ranking krijgt vanaf het seizoen 2024/2025 maar liefst twee directe Champions League-tickets. Dat zou betekenen dat de nummers één en twee van de eredivisie van volgend seizoen, het jaar daarna in het miljardenbal uitkomen. En dat is goed voor de portemonnee, het aanzien van de eredivisie én mogelijk ook voor de coëfficiëntenstrijd van de komende jaren.

Daarnaast bestaat er een kans dat er liefst drie Nederlandse clubs de Champions League halen, omdat er naast de twee directe tickets ook een club uitkomt in de voorrondes.

Hoe groot is de kans dat Nederland lang op de zesde plaats blijft staan?

Dat moet de toekomst uitwijzen. Het is voor een mooie score belangrijk dat veel clubs zo lang mogelijk in Europa actief blijven. Toen Ajax in het seizoen 18/19 bijna de Champions League-finale haalde, verzamelde Nederland 8.600 punten. De afgelopen jaren deden we daar elk seizoen nog een flinke schep bovenop, juist omdat veel clubs wisten te overwinteren in Europa.

Daarnaast moet een seizoen vol algehele malaise voorkomen worden. Van het rampseizoen 2017/18 (met slechts 2.900 punt) zijn we pas sinds dit jaar verlost.

Volledig scherm PSV werd in februari uitgeschakeld door Sevilla en kan geen punten meer verzamelen voor in de coëfficiëntenranking. © Pim Ras Fotografie