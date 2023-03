Nek-aan-nekrace tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax zorgt voor discussie, ergernis en zenuwen

Voetbalpod­cast | ‘Waarom zou je als ADO Den Haag een kwartfina­le in de beker weggeven?’

Het bericht van FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer aan de supporters, de bekerzeges van Ajax en PSV, de VAR is in Europa onderwerp van discussie en protest, Quincy P. en de eredivisie dit weekend: dit komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou.