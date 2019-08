Neres opnieuw opgenomen in Braziliaanse selectie

Spits FC Basel Van Wolfswin­kel half jaar uit de roulatie door hersenaan­doe­ning

15 augustus FC Basel kan zeker een half jaar niet beschikken over Ricky van Wolfswinkel. De Nederlandse aanvaller, die de voorbije weken nog in verband werd gebracht met Feyenoord, heeft een aneurysma in zijn hersenen. Van Wolfswinkel loopt daarbij groot risico op een hersenbloeding.