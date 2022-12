Nicolai Jørgensen keert niet terug naar Rotterdam, Alexis Mac Allister kan naar Arsenal of Chelsea

Iraanse media: Jürgen Locadia neemt benen bij zijn club Persepolis

Jürgen Locadia is per direct weg uit Iran. Volgens Iraanse media heeft de oud-aanvaller van PSV zijn huidige club Persepolis de rug toegekeerd, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Hij maakte van augustus tot december zes goals voor de koploper in Iran.

20 december