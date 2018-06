'Niemand bleek in staat de boel te repareren'

Door Maarten Wijffels



De bondscoach blikte met zijn groep terug op de 1-1 van gisteravond in Trnava tegen Slowakije en sprak van een leerzame avond. ,,We weten nu hoe het niet moet. Ik was niet blij met onze eerste helft, maar ergens hoeft het niet verkeerd te zijn dat je dit meemaakt na het optimisme van maart tegen Portugal. Toen kwamen we vroeg 1-0 voor en ging het als vanzelf lopen. Nu kom je vroeg 1-0 achter en bleek niemand in staat de boel te repareren. Pas in de rust zijn zaken omgezet en ging het draaien. Ik vind dat spelers dat zelf al eerder op het veld moeten kunnen doen.’’



Tegen Italië gaat Koeman opnieuw rouleren in zijn opstelling. In het stadion van Juventus staat maandag Jasper Cillessen onder de lat, na de basisplaats van Jeroen Zoet tegen Slowakije. ,,Nee, er is geen reden dat Zoet twee keer de eerste wedstrijd keepte in een interlandweek en Cillessen de laatste twee’’, aldus Koeman. ,,Ik redeneer gewoon: als je ze vooraf had gevraagd wat ze in maart de mooiste wedstrijd vonden, dan hadden ze Engeland gezegd. En nu zal dat Italië zijn. Nou, Zoet stond op doel tegen Engeland, nu Cillessen tegen Italië.’’



Koeman ruimt maandag ook zeker een plek in voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. ,,Die twee kunnen we zeker goed gebruiken tegen Italië. Of ik ook voor Ryan Babel kies in de spits naast Memphis Depay? Ja, dat zou ook goed kunnen.’’